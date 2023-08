Het verhaal achter de broekplanten￼

De Kwakel – Ondertussen zijn ze niet meer weg te denken; de broekplanten in De Kwakel. Is er een kunstenaar aan de slag gegaan? Is het omdat het centrum van De Kwakel niet begaanbaar is? Waarom staan toch overal die broekplanten en hoe komen ze daar? Op deze vraag gaf Ruud Pouw antwoord.

De bakken die normaal hangen zijn aan vervanging toe, het dorpscentrum op de schop dus dit jaar geen hangende plantenbakken. Toch fleurt het altijd wel een dorp op. Dit dacht Martin van Wiltenburg ook. Tijdens zijn vakantie in Oosterrijk, passeerde hij vrolijk gekleurde broekplanten in het dorp Imst. Martin besprak dit met Ruud en zogezegd, zo gedaan. Ruud benaderde de Kwakelse Ondernemingsvereniging voor de mogelijkheden en ging aan de slag. Hij plaatste een oproep voor oude spijkerbroeken en ging langs bij Poldersport voor overgebleven schoenen.

Samen met zijn dochter Isabel maakten ze een eerste exemplaar. Het was zelf uitvinden hoe de broekplanten stevig te kunnen laten staan. De geraniums hebben eerst kunnen wortelen in de kas, om vervolgens in de broek te plaatsen. Nu was het nog een kwestie van de plekken uitzoeken en het water blijven geven. Dit scheen het meeste werk te zijn. Spontaan gingen bewoners de broekplanten die bij hen in de buurt stonden zelf water geven. En het eindresultaat is bij allen wel bekend. Volgend jaar weer of willen we de hangplantenbakken weer terug? Wordt vervolgd.