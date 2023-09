Het ROM-koor houdt Open Repetitie!￼

Regio – De vakantie is weer voorbij. Vanaf dinsdag 26 september gaan ze 8 weken lang aan hun Kerst- en Dickens-repertoire werken. Op donderdag, de reguliere repetitieavond, gaan ze werken aan de stukken voor de Cultuurparade en onze kerstconcerten. Het is dus nu extra interessant om mee te doen met ons koor. In korte tijd word je helemaal bijgespijkerd met ons Dickens-repertoire en kun je, als je dat wilt, met het Dickenskoor meedoen.

Lijkt je het leuk om mee te doen, kom dan op de open repetitie op donderdag 14 september om 20:00 uur in de Veenhartkerk. Je kunt dan bij hen kijken, luisteren en meezingen. Ervaar hoe fijn het is om met een grote, gezellige groep mensen te zingen. Aanmelden is niet verplicht, maar ze zouden het fijn vinden als je dat wel doet via onze website www.romkoor.nl.