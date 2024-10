Het regent-tonnen korting in Aalsmeer

Aalsmeer – Woon je in de gemeente Aalsmeer en heb je een tuin? Dan kun je drinkwater en geld besparen. De truc? Een regenton plaatsen. De gemeente geeft je ook nog eens vijftig euro korting op jouw regenton, als je er tenminste snel bij bent. Een regenton is een makkelijke manier om regenwater op te slaan. In drogere periodes kun je het gebruiken om planten binnen en buiten water te geven. Het gebruik van regenwater is goed voor de planten en goed voor jouw portemonnee. Want regenwater is zacht water waar je planten van houden. En het geven van regenwater bespaart drinkwater, wat goed is voor het milieu en merk je aan de waterrekening.

Hoe krijg je jouw vijftig euro korting op een regenton? Ga, als je in Aalsmeer of Kudelstaart woont, naar www.aalsmeer.nl/regenton-actie en vul het formulier in. Dit kan tot en met 17 november aanstaande. Er kan maar één regenton per woonadres worden aangeschaft. De korting is persoonlijk en niet overdraagbaar en kan ook niet worden ingewisseld voor geld, goederen en/of diensten. Op Milieu Centraal is overigens een handig stappenplan te vinden om de regenton op de juiste manier aan te sluiten.

Nationale Klimaatweek

Deze regentonactie is onderdeel van de Nationale Klimaatweek. In deze week (11 tot en met 17 november) organiseren bewoners, bedrijven, organisaties en gemeenten in Nederland allerlei activiteiten om de klimaatverandering en opwarming van de aarde tegen te gaan. Kijk voor meer informatie over de Nationale Klimaatweek op www.nkw2024.nl.

Foto: aangeleverd