Het regende typediploma’s op de Julianaschool

Wilnis – De kinderen uit groep 6 van de Koningin Julianaschool in Wilnis zijn allemaal geslaagd voor hun type-examen. Vanaf augustus hebben de leerlingen typelessen gevolgd op school, maar ook thuis is er flink geoefend en mét resultaat. Inmiddels kunnen alle leerlingen blind en met tien vingers typen. Dit is handig voor de rest van hun leven, want er wordt steeds meer op de computer gewerkt, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Blind typen is een onmisbare vaardigheid waar de kinderen veel profijt van zullen hebben op school, maar ook later in het werkveld. Om die reden worden op de Koningin Julianaschool typelessen van Typeworld aangeboden. Zij zijn trots op alle kanjers uit groep 6 en hopen volgend schooljaar ook weer op een geslaagde type cursus!

Foto aangeleverd.