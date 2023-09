De Ronde Venen – Maandagavond 11 september aanstaande is er weer een Praat Lokaal voor ouders van kinderen met (een vermoeden van) Autisme. Het Praat Lokaal Autisme is een plek voor vaders en moeders (of andere betrokken opvoeders) van Kinderen met (een vermoeden van) autisme. Hier kun je je verhaal en ervaringen delen rondom de dynamiek/uitdagingen van het opvoeden van kinderen met ASS. Je maakt gebruik van elkaars deskundigheid, inspireert elkaar en vindt steun en begrip. Op verzoek kunnen specifieke thema’s besproken worden of gasten uitgenodigd worden. Kortom: een avond om even op adem te komen, andere ouders te ontmoeten, tips opdoen en je hart te luchten. Het Praat Lokaal wordt begeleid door Nicolette de Lange en Edwin de Jong. Beiden hebben kinderen met de diagnose ASS.

Deelname en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats in Bibliotheek Mijdrecht. Deelname is gratis na aanmelding. Dit kan door een mailtje te sturen naar info@ouderslokaal.nl.

Praat Lokaal ASS Whatsapp

Er is ook een Whatsappgroep voor ouders van kinderen met ASS. Hierin houden we elkaar op de hoogte van activiteiten, kun je ervaringen delen, vragen stellen aan elkaar en wisselen we tips uit. Wil je toegevoegd worden? Mail dan je naam en telefoonnummer naar

Ouders gezocht!

Ouders Lokaal is op zoek naar ouders die het bestuur willen versterken. Mail info@ouderslokaal.nl als je geïnteresseerd bent. Ook ideeën zijn welkom!