Het Oude Raadhuis gaat vrijdag weer open!

Aalsmeer – Het Oude Raadhuis gaat, met inachtneming van de ‘coronaregels, weer open op vrijdag 28 januari.

Eindelijk mag ook het Oude Raadhuis zijn deuren weer openen voor het publiek. En dat is goed ook want er hangt nu een bijzonder leuke tentoonstelling: Beestenboel. Een tentoonstelling met een hoge aaibaarheidsfactor, want te zien is dierenkunst. KCA nodigde kunstenaars uit die hun passie voor dieren én kunst graag delen.

Met vertederende schilderijen, kleurrijke tekeningen, magnifieke foto’s en indrukwekkende beelden. Het leverde een boeiende tentoonstelling op die iedereen zal aanspreken, van kunstliefhebber tot dierenliefhebber. Nog te zien tot en met 13 februari iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Toegang: Met vertoning van het coronabewijs en mondkapje verplicht. Adres: Dorpsstraat 9 in het Centrum.