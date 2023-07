‘Het meisje met de hanen’ geplaatst langs Ut Hanenpad

De Kwakel – Het bronzen kunstwerk ‘Het meisje met de hanen’ is op dinsdag 25 juli geplaatst in de nieuwste wijk De Rietkraag in De Kwakel. Het kunstwerk pronkt nu langs Ut Hanenpad en de Anemoonlaan, op de punt van Ut Hanenpark. De plaatsing van het kunstwerk is mede tot stand gekomen door een initiatief van Stichting De Kwakel Toen & Nu, die wilde na de opening van deze wijk graag een beeld van een haan in het Ut Hanenpark hebben. Na overleg met de klankbordgroep KU-ltuur en de gemeente Uithoorn, kwam het beeld van kunstenares Jorien Rooijmans-de Kruyff van Dorssen ter sprake. Het stond altijd bij de ingang van basisschool Het Duet aan de Prinses Christinalaan. Daar viel het echter niet op en zou om die reden verplaatst worden. Uiteraard werd er aan De Kwakel gedacht, daar wilden ze immers een beeld van een haan.

Burgemeester Pieter Heiliegers (Kunst, Cultuur en Erfgoed): “Een van de pijlers van de Cultuurnota van de gemeente is ‘Kunst in de openbare ruimte’. Daar hoort ook bij het verplaatsen van onze kunst in de buitenruimte. We hebben prachtige kunstwerken, maar ze zijn niet allemaal goed zichtbaar en komen daarom niet tot hun recht. We hebben alle beelden geïnventariseerd en bekeken welke verplaatst zouden moeten worden. Een daarvan was ‘Het meisje met de hanen’. Prachtig om te zien hoe het beeld nu een nieuwe plek gevonden heeft waar iedereen van kan genieten.”

De Kwakel is binnen twee weken twee kunstwerken rijker. Want onlangs is ook het graffitikunstwerk ‘De Muurbloempjes’ onthuld in de Anjerlaan.

Foto: Dirk Plasmeijer.

