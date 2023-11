Het J(eugd) O(rkest) U(ithoorn) zoekt jou￼

Uithoorn – Het jeugdorkest Uithoorn, afgekort JOU, is begin 2023 voor het eerst bij elkaar gekomen uit initiatief van cellodocent Bas van Waard en koperdocent Dick Hesselink. Beide heren vonden elkaar in het idee dat het toch wel een gemiste kans is dat er in Uithoorn, waar veel door jonge muzikanten aan muziek wordt gedaan, geen mogelijkheid bestaat om dat SAMEN te doen. Wat is er immers mooier en geeft meer voldoening dan samen aan een muziekstuk te werken en samen naar een eindpresentatie toe te werken? Bas en Dick benaderden daarvoor allereerst hun eigen leerlingen en ook de andere muziekdocenten die les geven in het muziekgebouw van KnA. Dit resulteerde in een eerste bezetting van 2 celli, 1 drummer, 2 pianistes, 2 gitaristen en een dwarsfluit. Na een jaar met elkaar gewerkt te hebben zit het orkest nu met een mooie bezetting van 10 kinderen op gitaar, cello, viool, sopraansaxofoon, tenorsaxofoon, fluit, piano en drums. De wekelijkse repetities vinden plaats op vrijdagmiddag tussen 16.30u. – 17.30u. in het KnA gebouw aan het Legmeerplein. Er is altijd plaats voor enthousiaste muzikanten van alle niveaus en het maakt niet uit welk instrument je speelt want de muzikale arrangementen worden aangepast naar het niveau van de muzikant. Willen jullie ons live horen spelen kom dan naar het kerstconcert van KnA in het KnA gebouw waar het jeugdorkest ook een optreden zal geven.