‘Het Grote Sint & Piet Nieuws’ op Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Het beloven weer Sintertastische weken te gaan worden, want Sinterklaas komt bijna naar Aalsmeer. Op zaterdag 16 november staat de grote intocht weer gepland en net zoals voorgaande jaren doet Radio Aalsmeer hier live verslag van. Maar de komende zaterdagen brengt Radio Aalsmeer al het laatste Sinterklaasnieuws.

Vanaf aanstaande zaterdag 2 november kan geluisterd worden naar ‘Het Grote Sint & Piet Nieuws’. Dit is hét programma op Radio Aalsmeer wat kinderen in de Sinterklaasstemming gaat brengen. Kim en Dennis brengen de (jeugdige) luisteraars op de hoogte van het laatste nieuws over Sinterklaas.

De twee presentatoren laten ook de leukste Sinterklaashits horen en natuurlijk gaan ze proberen om contact te leggen met de pakjesboot. Hoe zal het daar zijn? Is Sinterklaas er klaar voor, zijn alle Pieten er klaar voor en nog belangrijker zijn ze op tijd in Aalsmeer? Luister allemaal mee aankomende zaterdag tussen 17.00 en 18.00 uur bij Radio Aalsmeer.

Foto: Kim in gesprek met Sinterklaas (vorig jaar).