Herfstvoorstellingen in het Poppentheater

Amstelland – In de Herfstvakantie trakteert het Amstelveens Poppentheater op een drietal voorstellingen. Op zondag 11 oktober om 14.30 uur ‘Museum op z’n Kop’ door Studio Dondersteen. Meneer B. mag de wacht houden in het Museum van de Vergeten Tijd. Dat is het begin van een hilarisch avontuur vol met onverwachte wendingen, waarbij zowel historische feiten als persoonlijke herinneringen van Meneer B. door elkaar heen lopen. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Op maandag 12 en dinsdag 13 oktober om 14.30 uur ‘Mis Poes’ door de Jong Beeldmakerij. Mies is een lapjeskat. Ze heeft de mooiste lapjes van de straat, maar op een ochtend wordt ze wakker en is haar mooie lapjesvacht verdwenen! De voorstelling ‘Mis Poes’ is een kleurrijke voorstelling met aansprekende stangpoppen en pop-up boeken die de kijkers nieuwsgierig maken naar meer. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Op woensdag 14 oktober om 10.30 uur ‘Een thuis voor Muis’ door Koos Wieman. Waar hoort hij thuis? Ondergronds in het hol bij Mol? In de lucht bij de vogels? Of woont hij tussen de vissen onder water? Volgt hij de vuursalamander? Muis gaat samen met zijn nieuwe vrienden op zoek naar een woning, waar hij na alle spannende avonturen thuis kan komen. Voor kinderen vanaf 3 jaar. Toegangskaartjes kosten 9 euro per persoon per voorstelling. De voorstellingen zijn alleen te bezoeken na reservering. Reserveren kan via: www.amstelveenspoppentheater.nl, via info@amstelveenspoppentheater.nl of bel 020-6450439