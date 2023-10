Herfstvakantie vol theater in Poppentheater

Amstelland – Het Amstelveens Poppentheater doet ook mee met de Nationale Jeugdtheater Week. Dit betekent naast voorstelling ook extra activiteiten. Op zondag 22 oktober om 10.30 uur is voor de allerkleinsten Broemm van Theater Smets te zien. De voorstelling gaat over een eigenwijs autootje. Na de voorstelling zit Oma met haar postkantoor tot 15.00 uur in de foyer en kunnen kinderen een kaart tekenen of knutselen die Oma dan voor ze verstuurt. Op maandag 23 en dinsdag 24 oktober om 14.30 uur is de 4+ voorstelling Dwars door het Beton van Theater Kwikstaart te zien waarbij iedereen door liedjes, spel en poppenspel Flora’s verhuizing meemaakt. Beide dagen kunnen de kinderen na afloop het Bijtje uit de voorstelling na knutselen.

Op woensdag 25 oktober om 14.30 uur brengt Mime Wave de voorstelling Oma waarbij Mischa avonturen bij haar Oma beleeft. Na afloop is er nog gezellig napraten met Oma en Mischa. Kaarten voor de voorstellingen kunnen gereserveerd worden via www.amstelveenspoppentheater.nl, per mail: info@amstelveenspoppentheater.nl of bel 020-6350439.