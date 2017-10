Activiteiten in het Bos voor kinderen

Amstelland – Zoek op woensdagmiddag 25 oktober om 12.00 uur, 13.30 uur of

15.00 uur bosbesjes en andere lekkere bosetenswaren in het Amsterdamse Bos. Maak daarmee een vogelvoederhanger voor balkon of tuin. Deze activiteit is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar en staat onder leiding van de Bosjuf. Kosten: € 5,- per persoon.

Oervolk

Kom op donderdagmiddag 26 oktober om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur mee het Bos in met het Oervolk. Gecamoufleerd met modder of besjes wordt geleerd een medicijn te maken tegen brandneteljeuk en wordt een hut gebouwd voor de wolfshond. Onder leiding van Natuur is een Feest en bedoeld voor kinderen van 3 tot 8 jaar en ouders/begeleiders. Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per

ouder.

Aanmelden en informatie via: 020-5456100 of www.amsterdamsebos.nl.

De Boswinkel is te vinden aan de Bosbaanweg 5 en is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.