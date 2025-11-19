Herfst door de lens in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Bij Fotoworkshop De Ronde Venen waaide het thema deze maand letterlijk naar binnen: herfst. De opdracht? Leg een blad vast, met of zonder boom.

Dat leverde niet alleen kleurrijke beelden op, maar ook verrassende verhalen. Zo belandde een gevallen blad op een voorruit en werd vanuit de auto vereeuwigd. Andere leden experimenteerden met meervoudige belichting, waardoor de herfst een bijna dromerig karakter kreeg.

Wie nieuwsgierig is, kan de foto’s binnenkort bewonderen in één van de expositieruimtes in De Ronde Venen of alvast online.

Vrijdag 24 november geeft gastspreekster Ariane James een presentatie over beeldtaal en infrarood. De clubavond start om 19.45 uur in De Willisstee in Wilnis. Aanmelden kan via info@fotoworkshopdrv.nl. Meer informatie: www.fotoworkshopdrv.nl.

Op de foto: Werk van Sietske Ebus: Eigen foto.