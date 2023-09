Henny Westerveld (101): “Wees dankbaar voor wat je hebt”

Uithoorn – De Uithoornse Henny Westerveld mag maar liefst 101 kaarsjes uitblazen. Burgemeester Pieter Heiliegers ging bij de jarige op bezoek met speciale Uithoornse chocola en bloemen. “Heel leuk om de burgemeester te ontmoeten,” glimlacht Henny. “Vorig jaar, toen ik 100 werd, was hij op vakantie en kreeg ik bezoek van de locoburgemeester Ferry Hoekstra. Ik ben blij dat ik ze allebei heb mogen ontvangen.”

Dankbaar zijn voor wat je hebt. Dat vindt mevrouw Westerveld belangrijk. “En volop genieten van het leven,” vertelt ze aan de burgemeester. Henny doet nog zoveel mogelijk haar boodschappen zelf op het Zijdelwaardplein waar ze vlakbij woont. Koken voor zichzelf doet ze elke dag, want het eten en vooral de groenten moeten vers zijn. Elke dag neemt ze voor het eten één portje. “Ook lees ik elke dag de krant en kijk ik naar het journaal en Nieuwsuur. Verder volg ik elk jaar alle grote wielerrondes: de Giro, de Tour en nu de Vuelta. Ook voor de mooie beelden. Alleen als ze vallen, dan kijk ik niet. De Vuelta, de Ronde van Spanje, volg ik heel nauwkeurig. Die komt vaak langs plekken waar ik veel op vakantie ben geweest.”

Bezoek

Mevrouw Westerveld krijgt vaak bezoek van haar zoon Ron en schoondochter Heleen, die ook nu samen met hun moeder de burgemeester ontvangen. Deze vraagt aan de jarige of ze in Uithoorn geboren is. “Ik ben in Amsterdam geboren en begin jaren ’70 verhuisd naar de Gasperiflat in Uithoorn. Op mijn negentigste, dus 11 jaar geleden, ben ik verhuisd naar mijn huidige woning op het Zijdelwaardplein. Ik ben daar zo blij mee. Ik liep hier geregeld langs en wilde altijd al wonen op deze plek in Uithoorn.”

Ook vertelt Henny Westerveld de burgervader dat ze terugkijkt op een mooie jeugd. “Al was het tijdens de Hongerwinter niet altijd makkelijk. Wat ik met name kan herinneren, is dat we met kleren en al gingen slapen vanwege de kou. Verder heb ik in mijn jeugd veel strandwandelingen gemaakt, als ‘Amsterdams bleekneusje’ in Egmond aan Zee. Daar kijk ik wél met heel veel plezier op terug.”