Henk en Lenie van der Laan 60 jaar getrouwd

Mijdrecht – De dag waarop Henk en Lenie van der Laan- van der Voorn 60 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten, werd extra feestelijk door het bezoek van burgemeester Maarten Dievendal. Het was lang onzeker of dit in de huidige tijd met Corona door kon gaan. Maar op gepaste afstand werd het bezoek toch afgelegd. ’s Morgens vroeg werd de vlag in de mast gehesen en de koffie met gebak klaargezet. De burgemeester feliciteerde het echtpaar en er werden een aantal mooie foto’s voor het plakboek gemaakt. Het was een mooie ochtend die weer een mooie herinnering geeft.