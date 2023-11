Help ons Helpen zamelt voedsel in￼

Uithoorn – Er was genoeg te doen zaterdagmiddag in winkelcentrum Amstelplein. Er liepen Pieten rond die kinderen van pepernoten voorzagen. Bij Bruna Mijnders signeerde Cindy Pieterse haar prentenboek Ik zag een kikker. Bij keurslager Gert Stronkhorst kon Iberische ham geproefd worden. En voor Albert Heijn Jos van den Berg stond een kraam van Help ons Helpen 0297 om producten op te halen voor minimagezinnen. Achter de kraam stonden onder andere Patries Gerrits, initiatiefneemster en Katja Laugs, penningmeester van de stichting. De stichting helpt mensen die net niet in aanmerking komen voor de Voedselbank. “Er zijn momenteel 48 gezinnen afhankelijk van ons en het aantal loopt weer op’, neemt Katja even de tijd om te vertellen, want tussendoor wordt gul gegeven. Bij de ingang delen twee vrijwilligers een boodschappenlijstje uit en in de winkel is een eiland met de producten ingericht. De kratten vullen zich met blikken groenten, houdbare etenswaren, schoonmaakspullen en verzorgingsproducten. Elke week worden er voedselpakketten verstrekt aan mensen die het nodig hebben. “We zien schrijnende situaties. Als mensen bij ons terecht komen hebben ze eigenlijk al te lang gewacht met hulp vragen. Ze vragen het pas als ze met de rug tegen de muur staan.” Na aanmelding bij Help ons Helpen wordt een financiële check gedaan en gaat er iemand op huisbezoek. “Dat doen we ook om te zien of we nog ergens anders mee kunnen helpen. We kunnen zorgen voor kleding of huisraad en we geven advies zodat mensen weten waar ze recht op hebben”, legt Katja uit. De organisatie wil proberen vaker een voedselinzamelingsactie te gaan houden.