Swingen met Hein Meijer Blues Band in Joppe

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 11 januari verzorgt de Hein Meijer Blues Band een optreden in café Joppe. Hein ‘Little Boogie Boy’ Meijer is geen onbekende in Aalsmeer en ruime omstreken. De kwaliteiten van deze Aalsmeerse zanger en gitarist worden vooral in blueskringen hoog aangeschreven.

Gezegend met een hese, donkere stem en een van nature opgewekte uitstraling weet Hein Meijer altijd weer mensen voor zijn muziek te winnen. Hij leeft voor de blues en dat verklaart ook zijn vele reizen naar Chicago. Op 19-jarige leeftijd speelde hij daar al met grootheden als Magic Slim, J.W. Williams en John Primer. Jong als hij destijds was gaf deze laatste hem de bijnaam Little Boogie Boy. Een treffende artiestennaam die hij dankbaar aan z’n band koppelde.

Zin in een avondje Chicago en Mississippi blues, sappige soul soulballads en swingende shuffles? Dan zaterdag naar café Joppe in de Weteringstraat in het Centrum. De aanvang is rond 21.30 uur en de toegang is gratis.