Heimanshof: Een groene planeet

Hoofddorp – Nieuwe bezoekers van heemtuin ‘De Heimanshof’ in Hoofddorp wanen zich soms op een andere planeet, zoveel is hier te zien en ontdekken, middenin een woonwijk. Op deze planeet draait alles om groen en doen. Op 3 juni opent de Heimanshof haar poorten voor het jaarlijks terugkerende Lentefestival.

Twee speurtochten

Om 13.00 uur gaat de groene wereld voor u open, bij het sierhek aan de Wieger Bruinlaan 1. Daarna kunt u vrij kiezen wat u wilt doen, ook als u de opening heeft gemist. Op het programma staat een rondleiding met één van de natuurgidsen langs de tientallen biotopen met vele honderden soorten wilde planten met unieke, nieuwe naambordjes; twee leerzame speurtochten, twee lekkere recepten met bijzondere planten, en een expositie en workshop over botanische tekenen in de bibliotheek.

Pizza’s bakken en honingslingeren

In de struintuin worden pizza’s gebakken in de hout gestookte leemoven. Pizzadeeg wordt ter plekke door kinderen gemaakt uit graan. Kinderen kunnen verder onder andere zaadbommen maken, bellenblazen met wilgentakken, en meehelpen in de bijenschuur van de honingslingeraar. Het programma wordt omlijst met poëzie en muziek. Jong en oud zijn welkom. Rond 17.30 uur gaat het hek weer dicht. Wilt u zorgen dat de planeet Heimanshof blijft draaien? Vraag naar de mogelijkheden om als vrijwilliger bij te dragen of kijk op www.deheimanshof.nl