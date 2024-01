Uithoorn – Op de Albert Verweijlaan in Uithoorn is vlak na de jaarwisseling een flinke brand uitgebroken in een heg. De heg bedreigde de woning met overslag. De brandweer moest opschalen en meerdere voertuigen ter plaatse laten komen. Door snelle inzet werd erger voorkomen. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend, mogelijk door vuurwerk. Niemand raakte gewond.

Foto: VLN Nieuws.