Hartstichting zoekt collectanten

Aalsmeer – Van 7 tot en met 13 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats. Om deze week tot een succes te maken, is de Hartstichting op zoek naar zoveel mogelijk collectanten, ook in Aalsmeer. Tijdens de collecteweek komen de collectanten in beweging voor een betere hartgezondheid voor iedereen. Wilma is hartpatiënt en collecteert al jaren voor de Hartstichting: “Een bijdrage leveren aan een goed doel vind ik belangrijk. Ik vind het ook fijn dat ik kan collecteren in mijn eigen buurt, zo ben ik ook nog eens in contact met veel buurtgenoten.”

Meedoen is makkelijk! Je loopt in je eigen wijk en het collecteren duurt ongeveer twee uurtjes. Online collecteren is ook mogelijk! Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Stella Calvetti per mail: scalvetti@hotmail.com of bel: 06-23459180. Of via www.hartstichting.nl/wordcollectant of bel met 070-3155695.