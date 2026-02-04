Harmanna Bentvelzen en Inge Petit: “Wij geloven dat goede zorg begint bij persoonlijk contact”

Regio – Zorgmaatje aan Huis is officieel actief in De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden. Harmanna Bentvelzen en Inge Petit bundelen hun krachten om mensen te helpen zelfstandig en met plezier thuis te blijven wonen, met hulp van een betrokken zorgmaatje dat écht tijd en aandacht heeft.

“Wij geloven dat goede zorg begint bij persoonlijk contact”, vertelt Harmanna. “Onze zorgmaatjes nemen de tijd voor een kopje koffie, een wandeling of gewoon een goed gesprek. Dat maakt het verschil tussen zorgen vóór iemand en zorgen óver iemand.”

Zorgmaatje aan Huis biedt begeleiding, structuur en gezelschap aan mensen die dat nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Denk aan samen boodschappen doen, koken, hulp bij dagelijkse organisatie of simpelweg gezelschap. Geen medische handelingen, maar wel echte aandacht. Ook voor mantelzorgers die even op adem willen komen, biedt Zorgmaatje aan Huis respijtzorg.

Ervaring en betrokkenheid

Inge brengt waardevolle ervaring mee. Al meer dan zeven jaar is zij actief in de wereld van aanvullende mantelzorg, zij kent de wereld van persoonlijke aandacht en begeleiding door en door. Daarnaast is zij gecertificeerd mantelzorgmakelaar. “Ik weet hoe belangrijk de juiste match is tussen cliënt en zorgmaatje”, legt Inge uit. “Daarom nemen we tijd om elkaar goed te leren kennen. Zo ontstaat er vertrouwen en dat is de basis van goede zorg.” Harmanna is sinds jaren actief in de hulpmiddelenbranche en wil daarbij met Zorgmaatje nog meer maatschappelijke betekenis hebben.

Samen met Harmanna vormt Inge een gedreven tandem dat lokaal verankerd is en korte lijnen houdt met cliënten, familie en zorgprofessionals zoals huisartsen, casemanagers, wijkverpleegkundigen, welzijnorganisaties en sociaal teams.

Zorgmaatje aan Huis werkt met verschillende financieringsvormen, zodat zorg voor iedereen bereikbaar is. De begeleiding kan vergoed worden vanuit een PGB (Wlz of Wmo), de aanvullende zorgverzekering of particulier. Per 1 januari 2026 bedraagt het tarief 34,75 euro per uur exclusief BTW. Daarnaast werkt Zorgmaatje aan Huis in onderaanneming met grote zorginstellingen, waardoor zij hun aanbod kunnen versterken met persoonlijke, kleinschalige begeleiding.

Zorgmaatje aan Huis nodigt cliënten, familie, mantelzorgers en zorgprofessionals van harte uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. “We willen graag samen bekijken hoe we kunnen helpen”, aldus Harmanna en Inge. “Want iedereen verdient iemand die er voor hem of haar is.”

Op de foto: Harmanna Bentvelzen en Inge Petit. Foto: aangeleverd.