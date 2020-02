Hardrijden had flinke gevolgen

Wilnis – Vorige week maandagavond werd er op de Pastoor Kannelaan in Wilnis een algemene politiecontrole plaats. Met een lasergun werd bij een 23 jarige bestuurder een snelheidsovertreding geconstateerd, waarna hij aan de kant werd gezet. Bij een nader onderzoek bleek de man onder invloed van verdovende middelen te zijn en werd hij aangehouden. Maar daar bleef het niet bij. In de auto van de verdachte werden tevens een geldbedrag, hennep en een aantal (vermoedelijke) hasjblokken aangetroffen. Op grond van de Opiumwet besloot de politie ook maar even de woning van de verdachte te onderzoeken. Een drugs- en geldhond werd ingezet tijdens de doorzoeking. In zijn woning werden tienduizenden euro’s aan contact geld aangetroffen en grote hoeveelheden aan diverse verdovende middelen.

Tweede woning

Aanwijzingen die tijdens de doorzoeking in de woning van de verdachte werden gevonden, leidden vervolgens naar een tweede woning op hetzelfde perceel. Ook hier werden grote hoeveelheden verdovende middelen en contant geld aangetroffen. In totaal werd er voor ongeveer 20.000 euro aan contanten in beslag genomen. De waarde van de verdovende middelen wordt nog onderzocht.