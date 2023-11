‘Hans Patat’ en echtgenote 60 jaar getrouwd

Uithoorn – Het echtpaar Hoogerwerf vierde onlangs hun diamanten huwelijk. Burgemeester Heiliegers ging bij het bruidspaar op bezoek, uiteraard met een mooie bos bloemen. Het paar leerde elkaar kennen in Uithoorn. Zij werkte in de huishouding bij burgemeester Koot en iets later bij zijn zoon. Haar toekomstige man, Hans Hoogerwerf, was destijds bakker en verkocht brood aan de deur. Ook bij het huis van de zoon van burgmeester Koot, waar zij dus werkzaam was. “Zo is de liefde ontstaan,” glimlachen ze.

Nadat ze getrouwd waren, moest Hans stoppen als bakker vanwege rugklachten. Hij wilde graag voor zichzelf beginnen en die droom kwam uit. Hij begon met de verkoop van ballen gehakt en broodjes. Dat werd al snel uitgebreid met patat en andere snacks. Hans vertelt aan de burgemeester: “Dit was in de buurt van het toenmalig busstation. Waar later ook een restaurant en een afhaalpunt werden gerealiseerd, samen met een kantoortje voor de busonderneming en een wachtlokaal voor de mensen die met de bus mee moesten.”

Zo heeft Hoogerwerf op diverse plaatsen in Uithoorn patat en snacks verkocht, maar ook ijs. Ook stond hij met een patat- en ijswagen op festivals, braderieën en schuurfeesten. Nadat hij in Uithoorn gestopt was met de ijssalon, heeft Hans tot begin dit jaar nog met zijn ijswagen gereden en op diverse evenementen gestaan. Vandaar dat de mensen in Uithoorn hem beter kennen als ‘Hans Patat’ of ‘Hans IJs’. “Mijn vrouw heeft mij waar mogelijk altijd bijgestaan. Zij hielp ook altijd met alle festiviteiten. Het was een mooie tijd,” memoreert de enige echte ‘Hans Patat’.

“Hans Patat is een begrip in het dorp,” weet de burgemeester. “Tijdens de kunstroute Zijdelveld enige jaren geleden heb ik zelf ook nog een heerlijk ijsje kunnen kopen bij Hans, die daar ‘voor de gelegenheid’ stond. Erg leuk om deze verhalen te horen van een bruidspaar met zo’n rijke geschiedenis in Uithoorn.”