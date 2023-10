Hans de Booij tegen eenzaamheid￼

Uithoorn – Eerlijk, ontroerend en levendig was de muzikale theatervoorstelling ‘Het wordt niets zonder jou’ zondagmiddag in de ontmoetingsruimte van de Bilderdijkhof. Zanger Hans de Booij en Sander van Leeuwen, schrijver van zijn boek met de gelijknamige titel, waren uitgenodigd door Uithoorn voor Elkaar in het kader van de Week van de Eenzaamheid. Het optreden trok een volle zaal met voornamelijk oudere dames. De een kwam speciaal voor de zanger, anderen waren vaste gast in de Bilderdijkhof. Bij de thee kregen de bezoekers een stukje lekkers gebakken door Ons Tweede Thuis.

Sander van Leeuwen had meteen de aandacht van het publiek door het voorlezen van een stukje uit het boek: “Ik ben gaan stelen toen ik vijf was.” Zo leest hij tijdens de middag meerdere fragmenten voor uit het leven van Hans. Over zijn roem, zijn opvoeding en zijn leven buiten de schijnwerpers. Op Aruba beleefde Hans zijn gelukkigste tijd. “Je kunt beter depressief zijn onder een palmboom dan hier in de regen,” reageert hij. Tussendoor zingt Hans zijn bekende en nieuwe nummers. In de jaren tachtig werd De Booij bekend met zijn hit Annabel (het wordt niets zonder jou). Daarna volgden nog Ik hou van alle vrouwen en Thuis ben. De zaal zingt zachtjes mee met de bekende teksten. De aanwezige dames waren geraakt door zijn lied In de ogen van mijn moeder (schijnt altijd licht). Na zijn bijna-doodervaring door corona schreef Hans het lied Nooit meer van God los, dat Hans a-capella ten gehore brengt. Als slotlied zong hij Mooier, wat hij zelf zijn mooiste lied vindt.

Gespreksleider Ria Tammer mocht de middag aan elkaar praten en vragen stellen. Ook de zaal werd daarbij betrokken. Als hij complimenten kreeg groeide de zanger; hij leeft voor applaus. Maar vragen waar hij geen antwoord op wilde of kon geven, ging hij liever uit de weg. Zelf geeft hij aan dat hij door autisme wat onhandig is in communiceren. Mensen die zich eenzaam voelen, raadde hij aan om naar buiten te gaan, te bewegen en met anderen te praten. Na afloop mochten er foto’s gemaakt worden en kon het boek gekocht en gesigneerd worden. De theatervoorstelling trekt door Nederland. Uithoorn was de tweede plaats die ze aandeden. De ene keer treden ze op in een oude kerk, dan weer in een theater. Doordat er steeds een andere interviewer is, is geen één voorstelling precies dezelfde.