Handletteren bij de Werkschuit

Aalsmeer – De Werkschuit biedt dit seizoen een nieuwe cursus aan: Handletteren. De cursus bestaat uit 6 lessen en start op dinsdag 19 september. Na het kleuren voor volwassenen is er een nieuwe hype losgebarsten. Het gaat hier om letters tekenen, een soort schoonschrijven op een eigentijdse losse manier. Zwelletters met krullen en eenvoudige versieringen en zo een eigen stijl gaan ontwikkelen. Docent Annefie van Itterzon toont inspirerende lintletters, gemaakt met kalligrafeer-pen en pastelkrijt!

Een stap verder is het illumineren met bloemen en patronen. De bedoeling is dat je zo spreuken en wijsheden op een unieke manier weergeeft. Zoek de kroontjes pen weer op en schakel de computer tijdelijk uit. Er is behoefte aan aandacht voor het puur ambachtelijke. Creatief handletteren vraagt tijd, brengt rust en geeft nieuwe energie.

De cursus wordt gegeven in de nog oude locatie aan de Baccarastraat 15. Voor inlichtingen en aanmelden: www.werkschuit-aalsmeer.nl of neem telefonisch contact op met Marion Buckert via 06-11864861 of Margot Tepas via 06-12459347. Folders van de Werkschuit liggen bij de Jumbo, Albert Heijn, de boekhandels en het gemeentehuis.