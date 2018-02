Handballers in actie in De Bloemhof zaterdag

Aalsmeer – Vorige week speelden de eerste teams Dames en Heren van handbalvereniging FIQAS uitwedstrijden, maar aanstaande zaterdag 17 februari gaan ze weer thuis de strijd aan en publiek is natuurlijk ter aanmoediging van harte welkom.

Allereerst gaat Heren 1 het ‘veld’ op voor weer een wedstrijd in de BeNe League. Het gaat goed met de mannen. Sinds de winst vorige week op Quintus staat Aalsmeer op plek vier en natuurlijk zijn de handballers erop gebrand om deze plaats te behouden of nog liever nog enkele plaatsen hoger te eindigen.

Tegenstander zaterdag is HC Sasja, de nummer tien op de ranglijst. Op papier is Aalsmeer dus duidelijk sterker, maar er zal toch keihard ‘gewerkt’ moeten worden. Aanvang van de wedstrijd is 19.15 uur in De Bloemhof aan de Hornweg.

Het publiek kan na deze vast spannende ‘pot handbal’ blijven zitten op de tribune van De Bloemhof, want Dames 1 komt vanaf 20.45 uur in actie. Tegenstander voor de handbalsters is VS Westsite. Kom kijken en laat je horen: Juich (ook) de Aalsmeerse handbalteams naar winst!

Foto: www.kicksfotos.nl (vorige thuiswedstrijd Heren 1)