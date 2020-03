Handbalcompetitie beëindigd

Streek – Maandag 23 maart heeft het kabinet tijdens een persconferentie nieuwe, strengere maatregelen tot 1 juni 2020 afgekondigd. Iedereen in Nederland wordt door deze maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de handbal-activiteiten.

Nu duidelijk geworden is dat een herstart van de handbal-competities niet meer mogelijk is, heeft het bondsbestuur van het NHV besloten alle competities 2019/2020 met ingang van heden als beëindigd te beschouwen. Dit heeft diverse consequenties voor wat betreft de eindrangschikking en de daarbij behorende promoties en degradaties.

Geen kampioenen

Het bondsbestuur is zich bewust van de teleurstelling die dit besluit met zich meebrengt. Met name voor alle teams in de verschillende competities die in de rangschikking bovenaan stonden. Het bondsbestuur is echter weloverwogen tot dit besluit gekomen. Daar waar promoties zijn, zullen er namelijk ook degradaties plaats moeten vinden. De competitie was in veel gevallen echter nog in een dusdanige beslissende fase, dat zij het niet verantwoord vindt de promotie-/degradatieregeling te handhaven. De huidige stand is de eindstand. Er zijn dus geen kampioenen.

Achilles Bocholt opnieuw kampioen BeNe League

Achilles Bocholt is uitgeroepen tot kampioen van de BeNe League (seizoen 2019/20). Door de huidige maatregelen omtrent het Coronavirus zal er geen Final4 georganiseerd kunnen worden. Daarop is door de BeNe League besloten de eindstand van de reguliere competitie als definitieve eindstand aan te houden. In tegenstelling tot andere sportcompetities is de volledige BeNe League-competitie van 22 speelrondes afgewerkt. Daarin was Achilles Bocholt met 9 punten voorsprong met afstand de sterkste ploeg. Met 737 doelpunten was Achilles Bocholt het meest trefzeker, maar wist het ook de minste doelpunten (569) tegen te krijgen. Dit eindresultaat betekent voor Achilles Bocholt de vijfde BeNe League titel in hun bestaan, de vierde opeenvolgende.

De eindstand van de BENE-League 2019-2020 is hiermee als volgt:

1. Achilles Bocholt 41 punten

2.Kembit-Lions 32 punten

3. Herpertz/ BEVO HC 32 punten

4. HC Visé BM 29 punten.

Foto: Het team van Achilles Bocholt bedankt het publiek (foto: BeNe League).