Handbal: Zondag twee topduels in De Bloemhof

Aalsmeer – Dames 1 van Green Park handbal speelt komende zaterdag 26 september een uitwedstrijd. De Aalsmeerse handbalsters, die afgelopen weekend de volle winst pakten door MHV’81 met 26-23 te verslaan, reizen af naar Amsterdam om het op te nemen tegen de koploper in de eerste divisie, V.O.C.

Heren 1 vrij

Heren 1 heeft onverwachts een vrij weekend. De uit-wedstrijd tegen Hurry Up in Panningen gaat niet door. Eén van de spelers van dit team bleek vorige week positief getest op corona waardoor de handballers in quarantaine moesten. Pas vrijdag mag het team de trainingen weer starten en dat is vrij kort voor de wedstrijd. Er gaat een nieuwe datum geprikt worden.

Twee wedstrijden

Toch kan dit weekend genoten worden van handbal op topniveau en nog wel in de ‘eigen’ Bloemhof. In de sporthal aan de Hornweg komen zondag 27 september Heren 2 en Heren 3 in actie. Om 13.15 uur begint de wedstrijd Green Park Aalsmeer 3 tegen Def-Fire/Aristos 1 en om 15.00 uur klinkt het startsein voor het duel Green Park Aalsmeer 2 tegen Bevo. Vanwege het coronavirus is vooraf tickets reserveren verplicht en ze zijn (door beperking in zitplaatsen) schaars. Beide wedstrijden bijwonen kan door (snel) een combi-kaart te kopen via greenparkaalsmeer.eventgoose.com. Uiteraard hopen beide teams op een enthousiast publiek.

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 2 archieffoto vorig seizoen.