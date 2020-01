Oranje met Samir van Greenpark Aalsmeer naar EK Handbal

Aalsmeer – Ter voorbereiding op het EK Handbal van 9 tot en met 26 januari in Noorwegen heeft het Oranje team van 3 tot en met 5 januari deelgenomen aan de Yellow Cup in Zwitserland. Eén van de spelers van de Oranje selectie is Samir Benghanem, handballer bij Heren 1 van Greenpark Aalsmeer. Ook Jeffrey Boomhouwer, oud-speler van Greenpark Aalsmeer en nu al vele jaren actief bij Bergischer HC in Duitsland, maakt deel uit van de Oranje selectie. De eerste wedstrijd was op 3 januari tegen Tunesië. De rust ging Oranje in met een 12-13 voorsprong, maar helaas werd uiteindelijk met 30-29 verloren. De volgende dag, 4 januari, was Oekraïne de tegenstander van Nederland. De kleedkamer voor rust werd opgezocht met 17-13 voor Oranje en deze winst werd niet meer uit handen gegeven: 30-27 gewonnen. Samir wist deze wedstrijd twee keer doel te treffen, Jeffrey scoorde maar liefst zes maal. De laatste wedstrijd voor de Yellow Cup was op 5 januari tegen thuisland Zwitserland en opnieuw moest Oranje haar meerdere erkennen. Eindstand: 31-27 (rust: 16-13) voor Zwitserland. Ook dit keer wisten Samir (1x) en Jeffrey (4x) de doelman te passeren.

Naar Noorwegen

De Oranje selectie is maandag 6 januari afgereisd naar Noorwegen. Voor het vertrek heeft bondscoach Erlinger Richardsson de namen van de zestien spelers bekend gemaakt, die tijdens deze eerste deelname van Nederland aan het EK Handbal zitting hebben in het team. Samir Benghanem en Jeffrey Boomhouwer zijn ook beiden geselecteerd. Natuurlijk zijn het bestuur en de handballers van Greenpark Aalsmeer bijzonder trots op ‘hun’ Samir. Zij zitten vast voor de buis als Nederland in actie komt. Het EK begint op 9 en duurt tot en met 26 januari.

Duitsland, Letland en Spanje

Oranje is ingedeeld in poule C met Duitland, Letland en regerend kampioen Spanje. De poulewedstrijden worden gespeeld in Trondheim in Noorwegen. Op 9 januari is Duitsland vanaf 18.15 uur de tegenstander van Oranje, op 11 januari neemt Oranje het vanaf 16.00 uur op tegen Letland en 13 januari volgt vanaf 20.30 uur de thriller tegen Spanje. De nummers één en twee van iedere poule gaan door naar de hoofdronde. Vanuit Aalsmeer: Samir, heel veel succes!