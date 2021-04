Handbal: Nu wel winst Greenpark op Hurry-Up

Aalsmeer – De handballers van Greenpark Aalsmeer hebben de nederlaag in Drenthe vorige week ruimschoots goed gemaakt, vanmiddag (zaterdag 10 april) is met vijf punten meer gewonnen van Hurry-Up uit Zwartemeer: 28-23.

Aalsmeer begon voortvarend en zette al snel een ruime voorsprong van 14-7 op het scorebord. Op dat moment werden de teugels wat gevierd en hier profiteerde Hurry-Up honderd procent van. De handballers uit Zwartemeer wisten terug te komen tot 14-13 (rust).

Samir Benghanem scoort!

De tweede helft kende een spannend verloop met over en weer doelpunten. Bij 19-17 werd Aalsmeer weer gevaarlijk en wisten de handballers van coach Bert Bouwer uit te lopen. Met doelman René de Knegt als aanjager werd een voorsprong bereikt van 23-17. Hurry-Up wist terug te komen, maar Aalsmeer bleef scherp en gaf de winst niet meer uit handen. Eindstand 28-23.

Topscorer bij Aalsmeer was dit keer Samir Benghanem, goed voor 6 doelpunten, gevolgd door Vaidas Trainavicius, Rob Janssen en Tobias Marx, elk 4 keer de doelman van Hurry-Up gepasseerd. Topspeler Tim Bottinga scoorde dit maal 3 maal, evenveel als jeugdtalent Donny Vink.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Greenpark Aalsmeer heeft nu in deze HandbalNL League 9 punten en moet Kembit Lions met 2 punten meer nog voor zich laten. De Zuid-Limburgers spelen morgen (zondag 11 april) uit tegen eredivisionist Quintus in Kwintsheul. Volgend week komt Kembit Lions naar Aalsmeer om het in De Bloemhof op te nemen tegen Greenpark. Als Aalsmeer deze wedstrijd wint, kan het mogelijk de koppositie weer pakken. Spannend!