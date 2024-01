Handbal Legmeervogels in het donker￼

Uithoorn – Vrijdag 22 december heeft de Legmeervogels een glow in the dark toernooi georganiseerd. Het was een toernooi waarbij ongeveer 40 leden van jong en oud ‘s avond kwamen handballen in sporthal de Scheg in Uithoorn. De zaal was donker en de lijnen en doelen werden voorzien van fluoricerende tape. Blacklightsport kwam de lichten opbouwen en na afloop werd alles weer snel en netjes afgebouwd. Het toernooi was een leuke mogelijkheid om alle leden van de handbalvereniging te verbinden met elkaar en het kalenderjaar fijn af te sluiten. Er werden korte wedstrijdjes gespeeld waarbij alle leden door elkaar heen gemixt werden. Het was een groot succes en iedereen had er veel plezier in. Deze avond hebben we ook ons oudste lid van de handbalverening in het zonnetje gezet. Ria de Jong-Fens was namelijk afgelopen september 60 jaar lid van de club. Eerst als speelster maar nu al heel lang trainer en coach van verschillende teams binnen de Legmeervogels. Lijkt het jou ook leuk om te handballen? Neem dan contact op met handbal@legmeervogels.nl en kom eens meetrainen.