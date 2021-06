Handbal: Landstitel voor 3e keer op rij voor Aalsmeer!

Aalsmeer – Green Park Aalsmeer heeft de landstitel veroverd in de HandbalNL League. De ploeg van Bert Bouwer was in het beslissende duel vandaag, zaterdag 19 juni, in Sittard, met 24-28 te sterk voor Kembit-Lions. Aalsmeer prolongeert voor de derde keer op rij de titel. In 2018, 2019 en nu in 2021 gaat de schaal naar de club uit Noord-Holland. In 2020 was er vanwege het coronavirus geen Nederlands kampioen.



In de Best Of Three serie pakte Aalsmeer het voordeel door de eerste wedstrijd te winnen met 23-27. Een week later zorgde Lions er met een 22-25 zege voor dat een derde duel de beslissing moest brengen.

Samir Benghanem scoort.

Beide ploegen zijn in de beginfase aan elkaar gewaagd. Samir Benghanem zorgt met twee treffers op rij voor een verschil van drie goals: 2-5. De coach van Lions, Christoph Jauernik neemt een time out. Dat heeft even effect. Lions komt terug tot 4-5, maar moet Aalsmeer daarna weer laten gaan: 4-8. Door goede reddingen van Rene de Knegt en een sterk spelende Donny Vink loopt Aalsmeer weer uit.

Door de hitte in de sporthal krijgen de ploegen halverwege de eerste en de tweede helft een extra drinkpauze. Het extra water doet Lions goed. Pieter Strauven, Jeroen de Beule en Serge Heijnen noteren een goal op het scorebord en Lions is weer terug in de wedstrijd: 7-8. Tim Bottinga scoort met een afstandsschot, maar moet niet veel later het veld verlaten met een direct rode kaart.

Lions profiteert niet van de man meer op het veld. Het is Aalsmeer dat het initiatief in de wedstrijd houdt. Rob Jansen brengt de stand op 9-12. De marge schommelt daarna een aantal minuten tussen twee á drie goals verschil. Hoekspeler Donny Vink tekent een paar minuten voor de rust voor zijn achtste treffer van de eerste helft met een schot vanaf de opbouwrij: 12-16. Aan de overkant blinkt er ook een hoekspeler uit, namelijk Serge Heijnen. Met zijn zesde treffer bepaalt hij de ruststand op 13-16.

Aanval Vaidas Trainavicius.

Lions begint goed aan de tweede helft met een goal van Pieter Strauven. Ze hebben kansen om de aansluitingstreffer te maken, maar keeper Rene de Knegt voorkomt dat. Aalsmeer brengt het verschil weer op drie goals dankzij het jonge talent Thomas Houtepen: 16-19. João Ramos die de eerste twee wedstrijden mistte vanwege een blessure brengt Lions twee keer terug in het spoor: 18-20. Luuk Hoiting stopt een penalty en het publiek in de Stadssporthal in Sittard gaat op het puntje van de stoel zitten.

Rob Jansen prikt er nog een goal voor Aalsmeer bij, maar daarna blijft de stand 18-21 minuten lang op het scorebord staan. Beide keepers hebben een aantal knappe reddingen in huis. Halverwege de tweede helft is het Luca van Straaten die als eerst het net weet te vinden via een break out. Tobias Marx doet meteen wat terug.

Zowel Lions (Strauven) als Aalsmeer (Marx) lopen tegelijk tegen een tijdstraf aan. Rob Schmeits profiteert van het lege doel aan de kant van Aalsmeer. Als Samir Benghanem ook voor twee minuten naar de kant moet, heeft Lions een uitgelezen mogelijkheid om de aansluitingstreffer te noteren. In de aanval leiden ze echter slordig balverlies waardoor Donny Vink een snelle tegenaanval kan lopen.

Rene de Knegt stopt een penalty en het geloof op de titel groeit bij Aalsmeer. Stap voor stap bouwt de ploeg van Bert Bouwer de voorsprong uit. Rene de Knegt blijft ballen pakken en als zijn collega Marco Verbij in het veld komt voor een penalty weet hij deze ook te keren. Vaidas Trainavicius brengt het verschil naar vijf goals: 22-27.

Lions vecht voor wat het waard is en verdedigt de laatste minuten offensief. Het lukt hen een aantal keer de bal te onderscheppen, maar in de aanval weten ze het net niet genoeg te vinden. Trainavicius weet raad met de extra ruimte op het veld en scoort zijn derde treffer in de slotfase. Het verschil is gemaakt. Rob Schmeits bepaalt de eindstand op 24-28.

Vreugde bij Aalsmeer: kampioen!

Coach Bert Bouwer: En dat is drie.

Kembit-Lions – Green Park Aalsmeer 24-28 (13-16)

Kembit-Lions:

Mike Kusters, Bram Kleijkers, Luuk Hoiting, Scott de Hoogh, Koen van Dijk, Tim Roefs (2), Rob Schmeits (3), Luca van Straaten (1), Serge Heijnen (6), Lino Janssen, Ivo Steins (4), Joris Baart (2), Pieter Strauven (2), Jasper Adams, Bjorn Marquardt, Robin Leunissen, João Ramos (3), Ids Eussen, Martijn Kleijkers, Jeroen de Beule (1).

Uitreiking schaal en medailles.

Green Park Handbal Aalsmeer:

Marco Verbeij, Rene de Knegt, Jimmy Castien, Armando Besseling, Tom de Bruin, Don Hartog (1), Donny Vink (10), Samir Benghanem (3), Rob Jansen (3), Vaidas Trainavicius (3), Marvin van Offeren, Max de Maat, Tim Bottinga (2), Tobias Marx (5), Pepijn Michielsen, Jeromy van der Ban, Thomas Houtepen (2).