Halloween escape room voor jongeren in N201

Aalsmeer – Op woensdag 31 oktober is het Halloween en gaat het spoken in Aalsmeer. In de N201 zijn hele vreemde dingen aan de hand: mensen verdwijnen, rare figuren lopen er rond en niets is wat het lijkt. Jongeren hebben een griezelige shortfilm gemaakt, die op die avond in de N201 in première gaat. Na het zien van deze shortfilm ben je klaar om de escape room in te gaan en kan het avontuur beginnen.

Jongeren in de leeftijd 12 tot en met 23 jaar hebben een half uur de tijd om het mysterie op te lossen en te ontsnappen uit de escape room in de N201 aan de Zwarteweg. Maar wees gewaarschuwd, want misschien ben je wel niet alleen in deze kamer…

Van 18.00 tot 21.30 uur kunnen jongeren elk half uur terecht om te proberen ‘levend’ uit de N201 te ontsnappen. Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Tom Schutte van de Binding via 06-39790182 of via tom@debinding.nl.