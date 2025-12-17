Vinkeveen – De voormalige Adelaar-locatie aan de Herenweg in Vinkeveen was afgelopen zaterdag volledig omgetoverd in kerstsferen. Het Oranje Comité Vinkeveen had het terrein aan de Herenweg ingericht tot een sfeervol kerstplein, compleet met een sneeuwmachine. Het plein was rijkelijk versierd met kerstverlichting en muziek. Voor de kinderen waren er een draaimolen en een springkussen, terwijl bezoekers konden genieten van diverse eet- en drinkmogelijkheden bij lokale culinaire uitbaters.

Ondanks het koude weer bleef de aanloop groot, wat de kerstborrel opnieuw tot een groot succes maakte. Het evenement zorgde voor een warme en feestelijke sfeer in Vinkeveen, waar jong en oud samen konden genieten van de kerstvreugde, met dank aan de sponsoren en de vrijwilligers van het Oranje Comité.

Mogelijk wordt de editie van volgend jaar, op 12 december 2026, de laatste keer dat de Vinkeveense kerstborrel gezien de bouwkundige ontwikkelingen op deze locatie kan plaatsvinden.

Op de foto: Grote opkomst derde kerstborrel bij de Adelaar. Foto: Oranje Comité Vinkeveen.