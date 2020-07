Grote brand op industrieterrein Mijdrecht

Aan de Productieweg in Mijdrecht is woensdagavond een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brand wordt in een voormalig verfspuiterij. De brandweer werd omstreeks 21.30 uur opgeroepen en schaalde snel op naar grote brand. Met meerdere voertuigen uit de regio is de brand bestreden.

Bij een bluspoging is een persoon gewond geraakt en is ter plekke aan de verwondingen behandeld. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Een omstander werd onwel en moest gereanimeerd worden. Hiervoor werd de nog de hulp ingeroepen van de traumahelikopter. Deze persoon is behandeld en uiteindelijk per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. (Foto: VTF – Vivian Tusveld)