Groot Uithoorns Dictee: met of zonder streepje?

Uithoorn – Zo’n veertig deelnemers aan het Groot Uithoorns Dictee zwoegden vrijdagavond in MFA De Scheg op woorden als causerende, aeronautische en pietje-precies, want moeten die woorden nu met of zonder streepje en moet er wel of geen hoofdletter. Het dictee was geschreven door Ben Voorend en ging volledig over Uithoorn, wat erg in de smaak viel bij de deelnemers.

De tekst werd rustig en duidelijk voorgedragen en daarna uitgelegd door Anton Furnée, programma-coördinator van de bibliotheek Amstelland. Met slechts vijftien fouten over tachtig moeilijke woorden werd Marinda Vollebregt de winnares Individueel de Allememachies winnaar Teams. Zij mochten de eerste prijs in ontvangst nemen, een gegraveerde pen, gedoneerd door kantoorboekhandel Van Hilten, een fles wijn gesponsord door De Wijnschuur en een leuk cadeaupakketje.

Terwijl vrijwilligers zich terugtrokken om de tachtig moeilijke woorden nauwkeurig na te kijken werd er een pubquiz ter lering en vermaak gespeeld. Amanda, José en Chris moesten het publiek overtuigen dat hún antwoord het juiste was en dat deden ze met veel verve. Ria van Staveren was onbetwist de winnares, want ze had alle antwoorden goed. Een knappe prestatie, want het waren heel uiteenlopende vragen, zoals: ‘Wat is een kwakel?’ en ‘Hoe heette de Irenebrug in oorlogstijd?’ Ondertussen waren er foto’s van het oude Uithoorn te zien, samengesteld door Jan Verhoek en grappige taalfoutjes die voor de oplettende kijker in het openbare leven te zien zijn.

De presentatie van de avond was in handen van Peter Borghaerts, die ook een gedicht voordroeg, waarschijnlijk zijn laatste, want in februari draagt de dorpsdichter de pen over aan zijn opvolger. Tussendoor waren er lekkere hapjes, gesponsord door Friends, Stijn Melenhorst en Gert Stronkhorst. Hierdoor ging het deze avond niet alleen om het dictee, het was een complete belevenis. Zonder de hulp van alle vrijwilligers was het niet gelukt om er een succes van te maken, dus na afloop ontvingen zij een bloemetje dat was geschonken door Duo Plants. Vrijwel alle aan-wezigen waren dan ook enthousiast en hopen op een tweede editie van het Groot Uithoorns Dictee.

Op de foto: Een gegraveerde pen, gedoneerd door kantoorboekhandel Van Hilten, een fles wijn gesponsord door De Wijnschuur en een leuk cadeaupakketje. Foto is aangeleverd.