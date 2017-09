Groot Rondeveens Dictee nog niet zo simpel

Mijdrecht. Het lijkt zo eenvoudig, Iemand leest een aantal zinnen op die je zelf moet opschrijven. Geen moeilijke woorden maar taal die we allemaal dagelijks gebruiken. Toch zitten er haken en ogen aan waarmee je de fout in gaat. Dat gebeurde bij velen van de rond 45 deelnemers die dinsdagavond in het gemeentehuis deelnamen aan het Groot Rondeveens Dictee, georganiseerd in het kader van de Week van de Alfabetisering met medewerking van de gemeente De Ronde Venen, Tympaan-De Baat, de Bibliotheek, Het Gilde en Stichting Lezen en Schrijven. In dit Dictee wordt taalniveau A2 gehanteerd; dat is het niveau van lezen, schrijven en spreken dat nodig is om te kunnen deelnemen aan de samenleving zonder moeilijke en ontoegankelijke woorden en zinnen, maar gewoon praktische taal die wij allemaal elke dag gebruiken. En dat is al moeilijk genoeg om het vanuit de spreektaal op te schrijven.

Vandaag de dag gebruikt iedereen een toetsenbord op de smartphone of de PC waarbij je op het scherm kunt zien of je het goed of fout spelt; met een tik op een toets corrigeert de computer het. Bij zelf schrijven is dat niet te geval en dat is wel even wennen. Na een welkomstwoord van wethouder Anco Goldhoorn presenteerde Marius Schalkwijk in duidelijke bewoordingen het Dictee in ruim een half uur met tien zinnen die de deelnemers moesten opschrijven. Een deskundige (taal)jury keek van iedereen het resultaat na. De deelnemers waren onderverdeeld in ‘genodigden’ en ‘belangstellenden’. Daaruit kwamen twee winnaars: die bij de genodigden was dat Jos van der Jagt (van obs De Willespoort) met 6 fouten in de tekst en Annemarie Braakman met 4 fouten uit de groep belangstellenden. Zij werkt bij een notariaat.

