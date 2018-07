Groningen wint Eredivisie Zeilen op Westeinder

Aalsmeer – De laatste dag van speelronde 3 van de Eredivisie Zeilen in Aalsmeer gaat de boeken is als een strijd met het mes op tafel. Niet eerder lagen de resultaten zo dicht bij elkaar. Zeilteam VWDTP (Groningen) wist op basis van onderlinge resultaten het dames zeilteam International Yacht Club Amsterdam naar de tweede plaats te dirigeren. Regerend landskampioen Almere Centraal werd met slechts 1 punt achterstand derde tijdens speelronde 3 van de Eredivisie Zeilen.

Zeilspektakel

De zondag startte net als de twee voorgaande dagen: een zwakke variabele wind die de 15 zeilteams noodzaakte om te wachten op de kant. Wedstrijdleider Alex Hoeve had alles al in stelling gebracht om direct te kunnen gaan zeilen zodra de wind het toeliet. Omstreeks 11.30 uur kon de eerste race worden gestart en al snel werd duidelijk dat de wind flink aantrok en een zeilspektakel verwacht kon worden. Negen races werden er op zondag nog uitgeperst, waar zeilteam VWDTP in hun races drie keer op rij een overwinning wist te boeken.

De Amsterdamse dames lagen op dezelfde koers, maar lieten in hun laatste race kostbare punten liggen en verspeelden daarmee de hoogste trede op het podium. Almere Centraal wist knap bij te blijven na een onrustige zaterdag met wisselende resultaten en werd uiteindelijk overall derde.

“Loon naar werken”

Stuurman Arthur Kluppel van winnaars VWDTP vertelt enthousiast: “Het voelt fan-tas-tisch om dit event te winnen! Het is echt loon naar werken geweest. Vrijdag waren we te voorzichtig begonnen en lieten op dat moment punten liggen in het lichte weer. Als team hebben we daarna afgesproken meer risico te nemen bij de starts en in de baan. Vanaf dat moment hebben we maar liefst 6 eerste plaatsen gevaren! Achteraan liggen na een start is funest, dat maak je niet meer goed door het hoge niveau van de zeilteams. In de uitslagen zie je dat ook goed terug, de punten liggen akelig dicht bij elkaar. Tot het laatste moment was het billenknijpen voor ons. De Amsterdamse dames konden ons nog voorbij gaan in de overall ranking als ze hun laatste race net iets beter waren gefinished!”

Tweede halve finale

De Groningers gaan samen met Almere Centraal van 3 tot en met 6 augustus de tweede halve finale van de Sailing Champions League varen tegen de beste Internationale teams uit de vergelijkbare internationale competitie. “We zijn benieuwd hoe wij ons kunnen verhouden in dit krachtenveld, we gaan het zien! Maar deze speelronde in Aalsmeer winnend afsluiten op weg naar de halve finale geeft veel vertrouwen. We gaan nog een weekend trainen en daarna ons uiterste best doen in Rusland!”

Damesteam scoren met ‘gedwongen gouden wissel’

Stralende gezichten bij de vijf dames van International Yacht Club Amsterdam nadat ze hun eerste podiumplaats in de Eredivisie Zeilen hebben gehaald. “Het zat er vaak in, maar kwam er op het laatste moment net niet uit… maar het is dan toch eindelijk gelukt! We hadden dit weekend zowel goede boothandling als tactiek en het team wist onderling ook goed te schakelen en te anticiperen op de omstandigheden. Begin van het weekend waren ook onze resultaten nog wat wisselend, maar zijn we steeds meer steady gaan varen met een paar mooie overwinningen. Vandaag hebben we echt kunnen scoren met de extra paar ogen die wij als damesteam aan boord hebben. In de laatste race hebben we helaas niet de gouden plak weten te verzilveren. We hebben in een enorm gevecht gezeten met WV De Meeuwen op het water de laatste race. Als we dit gevecht niet hadden hoeven voeren hadden we wellicht een plek hoger kunnen eindigen, maar we zijn nu al enorm blij met onze 2e overall plaats”, vertelt Fettje Osinga.

Zeilteam Aalsmeer is geëindigd in de middenmoot, op de achtste plaats.

Foto: Jasper van Staveren (Winnaar Groningen in actie op de Westeinder)