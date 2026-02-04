Groepen 7 en 8 lezen peuters voor

Wilnis – Ook dit jaar hebben groep 7 en 8 van de basisscholen in Wilnis weer voorgelezen aan de kinderen van het kinderdagverblijf en de peutergroepen van Ministek. Leerlingen van de Willespoort, Kids College, Vlinderbos en de Julianaschool konden samen met de peuters prentenboeken uitzoeken en dan samen lezen. Voor groot en klein best spannend, maar het was weer een groot succes. Uitgezwaaid door de peuters gingen de basisschoolkinderen weer terug naar school. De Nationale Voorleesdagen zijn een mooie aanleiding voor het team van PG Ministek om dit jaarlijks voor de peutergroepen, het kinderdagverblijf en de basisscholen te organiseren.

Op de foto: Groepen 7 en 8 lazen peuters voor. Foto: aangeleverd.