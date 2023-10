Groep zes ‘De Toermalijn’ ontbijt met burgemeester en wethouder

Uithoorn – Kinderen van groep 6 van De Toermalijn hebben woensdag 11 oktober (Dag van het Burgemeestersontbijt) ontbeten met burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder Jose de Robles. De kids wilden van alles weten. Zo vroegen ze bijvoorbeeld aan de burgemeester of het moeilijk is om het iedereen naar de zin te maken. Ook wilden ze weten waarom hij altijd ‘zijn ketting’ draagt. De burgmeester grapte daarover: “De burgemeester is net als een fiets: zonder ketting is hij niets”. Daar moest iedereen hard om lachen.

Aan de wethouder vroeg een jongen welke sport hij beoefent. “Boksen en karate,” antwoordde deze. De jongen wilde dan wel wat ‘moves’ zien, waarop de wethouder de jongen uitnodigde om buiten samen te ‘sparren’.

Het Burgemeestersontbijt is een vast onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt. Daarbij staan het welzijn en de gezondheid van alle kinderen bovenaan het verlanglijstje. Het is namelijk een feit dat veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. Burgemeester Heiliegers: “Aandacht hiervoor blijft belangrijk. Het is bovendien erg leuk om aan dit soort initiatieven mee te doen. Ik hoorde van sommige ouders dat de kinderen het zo spannend vonden dat ze extra vroeg wakker waren. Het enthousiasme is mooi om te zien.”