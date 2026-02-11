GroenLinks-PvdA doet met 26 kandidaten mee

De Ronde Venen – GroenLinks-PvdA doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen met een kandidatenlijst van 26 mensen. Deze lijst is vrijdag 6 februari officieel vastgesteld door het Centraal Stembureau in De Ronde Venen. De top 5 was al eerder bekend. Nu zijn ook de kandidaten op plek 6 tot en met 26 bekendgemaakt. Ook staat het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA inmiddels online.

De top 5 van de kandidatenlijst bestaat uit Pieter Kroon (36), Wendy de Waal (47), Joey de Mol (36), Job Divendal (21) en Peter Goudkamp (60). De rest van de top 10 bestaat uit Max Joles (40), Evine de Leeuw (19), Manja van Buul (59), Henny de Roos (67) en Yolande Bakker (53).

Op de kandidatenlijst staat verder een aantal bekende namen. Zo staat voormalig raadslid Esther Grondijs op de lijst. Zij was mede-indiener van het burgerinitiatief voor Het Sporthuis Abcoude. Ook voormalig huisarts Lonneke Hegeman en klimaatburgemeester Chantal Bekker doen mee. De lijst wordt afgesloten door voormalig wethouder Erika Spil en huidig raadslid Ernst Schreurs. Zij zijn de lijstduwers.

Op de foto: V.l.n.r. Joey de Mol, Job Divendal, Wendy de Waal, Pieter Kroon en Peter Goudkamp. Foto: aangeleverd.