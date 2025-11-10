Mijdrecht – Het lijkt een kleine pas, maar achter de Groene Hart Pas schuilt een groot idee: iedereen moet kunnen meedoen. Voor inwoners die moeite hebben om alle kosten te dragen, kan deze gratis pas een verschil maken. De gemeente zet er een bedrag op, waarmee niet alleen een busrit kan worden betaald, maar ook een duik in het zwembad of deelname aan een activiteit in de buurt mogelijk wordt.

Toch is er een andere realiteit: niet iedereen weet dat deze pas bestaat. En wie hem wel kent, loopt soms vast bij het aanvragen of activeren. Digitale drempels zijn voor veel inwoners hoger dan gedacht. Daarom biedt Bibliotheek Mijdrecht – Dr. J. van der Haarlaan 8 – hulp; laagdrempelig, zonder papierwerkstress, op eigen tempo.

Tijdens het spreekuur is vrije inloop mogelijk. Medewerkers helpen stap voor stap, zodat de pas niet ongebruikt blijft, maar daadwerkelijk wordt ingezet. Want achter deze regeling schuilt een bredere vraag: hoe zorgen we ervoor dat voorzieningen niet alleen bedacht worden, maar ook bereikbaar zijn? Spreekuren in Bibliotheek Mijdrecht zijn maandag van 13.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. Een mobiele telefoon meenemen is noodzakelijk om direct geholpen te kunnen worden.

Groene Hart Pas meer dan een betaalmiddel. Foto: aangeleverd.