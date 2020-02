Groen schoolplein sterrenschool Driehuis officieel geopend.

De Ronde Venen – In eerdere berichten heeft u al mee kunnen lezen over de veranderingen op het schoolplein van Sterrenschool Driehuis. Het deel waar eerder noodlokalen stonden heeft een metamorfose ondergaan naar een ‘groen schoolplein’. Het is veranderd in een groot klimparcours, van bomen, boomstammen, touwen, , evenwichtsboom, klimtoren en glijbaan.

Vrijdag 21 februari vierden de kinderen carnaval en meester/juffendag ineen. Dat was een uitgelezen moment om samen met (‘jarig’) team, alle leerlingen en ouders het plein feestelijk te openen. De officiële opening werd verricht, met het losmaken van het lint, door Juf Tineke. Zij is met ingang van 1 januari j.l. gestopt, maar kwam voor deze gelegenheid graag nog even terug. Ze heeft immers, in de 27 jaar dat ze verbonden was aan de Driehuisschool, vele voetstappen in de gangen en op het schoolplein liggen.

Als katholieke school is het natuurlijk een goed gebruik dat het schoolplein wordt ingezegend  😉

Voor de gelegenheid heeft “pastor” (meester) Frank de honneurs waargenomen en het plein besprenkeld met (on)wijwater, daarbij de hoop uitspreken op veel, veilig, speelplezier!