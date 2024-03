Groen schoolplein Daltonschool de Windroos geopend

Mijdrecht – Het was feest op de Daltonschool de Windroos. Na ruim twee jaar plannen maken, subsidies aanvragen, overleg met kinderen, ouders en buurtbewoners is het plein nu eindelijk klaar. Er is voor alle kinderen ruimte om te spelen, te ontdekken en te leren. Het grote speeltoestel is uitdagend voor kinderen om op te klimmen en te klauteren, en in de zandbak kan gespeeld worden met water en zand. Natuurlijk wordt hiervoor geen leidingwater gebruikt, er is op 16 meter diepte een waterbron geslagen en de kinderen pompen schoon grondwater op.

Bij de aanleg van het plein is samengewerkt met Mariska en Donny Thieme van Bureau Ris. Zij hebben bij het ontwerp van het plein niet alleen gekeken naar de speelbehoeften van de kinderen, maar ook gedacht aan het vergroten van de biodiversiteit. Groene plantvakken met veel planten en diverse fruitbomen gaan een plek bieden aan insecten en vogels. De wadi (natuurlijke waterafvoer in de groenborder) zorgt voor de afvoer van overtollig regenwater en voorkomt plassen op het plein. De hoveniers Yannick Zwemer en Simon Smit hebben met hun personeel gezorgd voor de gehele aanleg van het plein. Zij kregen dan ook de eer om vrijdag 8 maart samen met de leerlingenraad de laatste boom te planten. Alle kinderen kregen op deze feestelijke dag een lekkere, gezonde appel als traktatie. De appels zijn mede-gesponsord door Fruitkwekerij Ruizendaal uit Waverveen. Het favoriete speeltoestel van de kinderen op het plein is de speelboot Windekind. Deze is geschonken door Jachthaven Omtzigt uit Vinkeveen. De prachtige zeilboot heeft een tweede leven gekregen en de kinderen varen met veel fantasie de hele wereld rond. De kinderen en het team van De Windroos willen de eigenaren van de jachthaven nogmaals hartelijk danken voor dit prachtige cadeau.