Groei & Bloei houdt fotowedstrijd

Aalsmeer – Het jaarlijkse Open Tuinen Weekend staat weer voor de deur. Dertien enthousiaste tuinliefhebbers stellen op zaterdag 9 en zondag 10 juni hun tuinen open voor bezoek. Belangstellenden zijn beide dagen van harte welkom tussen 10.00 en 17.00 uur.

Ook dit jaar is er weer een grote verscheidenheid aan tuinen. Prachtige bloeiende borders, kleine bloeiende rotstuinen, romantische vijvertuinen en, omdat het landelijke thema dit jaar ‘de eetbare tuin’ is, ook aandacht voor de moestuin. Eén moestuin heeft hele bijzondere groenten en een scala aan eetbare bloemen. Een bezoek meer dan waard. Op enkele locaties kunt u koffie en thee drinken en heerlijk zittend onder een boom even een rustmoment pakken.

Fotowedstrijd

De KMTP Groei & Bloei Aalsmeer daagt u uit om mooie foto’s in de tuinen te nemen en toe te sturen. De mooiste foto’s zullen in de Nieuwe Meerbode gepubliceerd worden en de jury heeft voor de winnaar een prijs. Foto’s kunnen gestuurd worden naar info@aalsmeer.groei.nl. De lijst van de deelnemende tuinen is te vinden op de website: www.aalsmeer.groei.nl en ga naar ‘open tuinen 2018’.