Amstelland – Na weken binnen zitten, gaan de meesten nu massaal de deur weer uit. Niet iedereen gaat op vakantie, maar met het mooie weer een avondje naar het terras, een dagje naar het strand of een weekendje weg. Ook inbrekers gaan er graag weer op uit. Speciaal voor bewoners organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) samen met de politie daarom op woensdag 15 juli van 19.30 tot 20.30 uur een gratis webinar ‘Geef inbrekers geen kans’ vol met waardevolle tips om een woninginbraak te voorkomen.

Wie deze zomer op vakantie gaat, doet er dus verstandig aan om een uurtje tijd te reserveren voor dit webinar. Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraken van de politie, en CCV-adviseur Marius van Gorssel laten op een interactieve manier zien wat de meest voorkomende inbraakmethoden zijn en geven tips om het risico op woninginbraak te verkleinen. “Veel mensen denken misschien ‘dat overkomt mij niet’, maar daar denken inbrekers anders over”, benadrukt Van der Velden.

“Inbrekers grijpen elke gelegenheid aan die ze zien. Een open badkamerraampje, stapels ongeopende post, slechte sloten; het kan er allemaal aan bijdragen dat ze juist jouw woning uitkiezen.”

Ook Marius van Gorssel kan dat beamen. “Het CCV voert jaarlijks honderden woningscans uit in gemeenten waar een inbraakgolf heeft plaatsgevonden. In de gescande woningen zijn altijd wel een of twee zwakke plekken te vinden waar een inbreker misbruik van kan maken. Dat heeft zowel te maken met de beveiliging van de woning als het gedrag van de bewoners. Het lukt altijd om een tip te geven waar de bewoners zelf nog nooit aan hadden gedacht. En juist die tips willen we nu delen in dit webinar, zodat iedereen hier zijn voordeel mee kan doen.”

Aan het einde van het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen aan de deskundigen. Als het niet lukt om je vraag tijdens het webinar te beantwoorden, krijg je later nog persoonlijk antwoord.

Aanmelden kan via www.hetccv.nl/geefinbrekersgeenkans.