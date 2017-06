Gratis wandeling door Libellebos

Uithoorn – Op maandag 19 juni organiseert de Groengroep Uithoorn een wandeling in het Libellebos. Walter Busse van de Groengroep leidt u die avond rond in Uithoorns grootste ‘bos’.

Het libellebos is 27 hectare groot en is begin jaren zeventig aangelegd met als doel een recreatieve functie met natuurwaarde. Het park is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een natuurlijk park. Het park is een begrip in Uithoorn en zelfs in de omringende gemeenten. Je kunt er heerlijk met de hond wandelen, fietsen, spelen en genieten van de mooie doorkijkjes. Er staan vele grote bomen met mooie ruige vormen die een fijne sfeer oproepen. Er is echter wel heel wat ruigte, maar er zijn ook hele mooie zichtlijnen en open ruimtes te vinden. Op deze avond zal Walter proberen mooie plaatjes te laten zien. Dit ruige bos met veel vogelzang en hopelijk niet al teveel vliegtuigen zal voldoende mooie momenten bieden. Laat u verrassen op deze avond van een mooier park als u verwacht.

De excursie start om 19.00 uur, rond 20.30 uur is de groep weer terug. Verzamelen op de parkeerplaats van Tennisclub Uithoorn ( Hollandse Dijk 3), en van daaruit wordt een rondje door het Libellebos gewandeld. Deelname is gratis en vooraf aanmelden niet nodig.