Aalsmeer – De energieprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen en dat is te merken aan de energierekening. Zuinig omgaan met energie is de beste manier om de energierekening te verlagen. Om daarbij te helpen zijn er nu gratis energiedisplays voor huurders. Met eenvoudige maatregelen en door dingen in huis nét even anders te doen, kan flink bespaard worden. Goed voor de portemonnee, het wooncomfort én het milieu.

Om inwoners hierbij te helpen, heeft de gemeente Aalsmeer energiecoaches opgeleid. Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart kunnen een gratis energie-bespaargesprek aanvragen met één van de energiecoaches. Bij het plannen van een energie-bespaargesprek kunnen huurders vanaf nu ook gratis een apparaatje aanvragen waarmee direct is te zien hoeveel energie er wordt verbruikt en wat dat kost. Dit apparaatje heet een energiedisplay. Als bijvoorbeeld de televisie of verwarming aan- of uitgezet wordt, is op het display direct te zien wat dit doet met de kosten.

Slimme meter nodig

De energiedisplay werkt alleen bij slimme meters met een bouwjaar vanaf januari 2014. Weet u niet zeker of u een (geschikte) slimme meter heeft? Geen probleem. De coaches kunnen dit tijdens het huisbezoek uitzoeken. Als u een geschikte slimme meter heeft, wordt de energiedisplay daaraan gekoppeld. De display maakt de informatie van de slimme meter dan goed zichtbaar. De energiecoaches hebben een aantal displays die zij gratis mogen weggeven aan huurders, maar op is op. Maak via bespaarafspraak.nl/aalsmeer direct een afspraak voor een gratis gesprek met één van de energiecoaches. Via de site kan ook de energiedisplay aangevraagd worden. Tijdens het gesprek wordt de display aangesloten en wordt uitleg gegeven.