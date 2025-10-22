Golfclub Veldzijde schenkt € 3.260,– aan regionale inloophuizen

Mijdrecht/Woerden – Golfclub Veldzijde in Wilnis heeft begin september haar jaarlijkse Goede Doelenweek georganiseerd, waarbij dit jaar het Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht en het Samen Sterk Huis in Woerden centraal stonden. Deze centra bieden mensen met kanker en hun naasten een warme ontmoetingsplek en activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van leven. De gezamenlijke commissies en leden van de golfclub hebben met groot enthousiasme en betrokkenheid maar liefst 2.260 euro ingezameld. Het bestuur van de club verhoogde dit bedrag met 1.000 euro, waardoor de totale schenking uitkwam op 3.260 euro. Tijdens de actieweek werd niet alleen het inschrijfgeld verdubbeld, maar hebben ook veel leden extra gedoneerd.

Maandag 20 oktober overhandigde voorzitter Vincent Klarenbeek namens de vereniging de cheques aan vertegenwoordigers van beide huizen.“We vinden het belangrijk om als golfclub niet alleen sportief bezig te zijn, maar ook maatschappelijk iets te betekenen voor onze regio”, aldus Klarenbeek.“

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Louk Thole, lid van Golfclub Veldzijde en vrijwilliger bij beide organisaties. Zij was de drijvende kracht achter de actie en speelde een belangrijke rol in het succes van deze week.”

Op de foto: Vincent Klarenbeek en Louk Thole van Golfclub Veldzijde overhandigen de cheque aan vertegenwoordigers van Inloophuis ’t Anker en het Samen Sterk Huis. Foto: aangeleverd.