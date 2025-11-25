Goede back-up maken van bestanden

Mijdrecht – Veel van onze administratie en onze herinneringen staan op de computer, maar kunnen we daar nog bij na bijvoorbeeld een storing, virus of calamiteit?

In een workshop van SeniorWeb Mijdrecht krijgen senioren eerst uitleg over wat een goede back-up is en welke mogelijkheden Windows 10 en Windows 11 bieden. In de tweede helft krijgt men de kans om onder begeleiding een eerste back-up te maken met de eigen computer. Neem sowieso de computer en een bijna lege USB-stick of USB-schijf van minimaal 100 GByte mee.

SeniorWeb Mijdrecht geeft deze gratis workshop maandag 15 december van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Mijdrecht, Dr. J. van der Haarlaan 8. Vooraf aanmelden is nodig.

Aanmelden: https://tinyurl.com/sw-backup.

Workshop SeniorWeb in Bibliotheek Mijdrecht. Foto: aangeleverd.